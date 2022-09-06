20 Mahallenin İhtiyaçları, 150. Muhtarlar Toplantısı’nda Ele Alındı

Kartal Belediyesi hizmet binasında düzenlenen 150. toplantıya; Başkan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal’daki mahalle muhtarları katıldı.

Başkan Yüksel “Komşuluk ve Dayanışma Meydanı Bina ve Tesisleri Tamamlanacak”

2022 Eylül ayı oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan Gökhan Yüksel, sonbahar mevsiminin başlaması ve okulların açılması ile yoğun bir hazırlığa başladıklarını belirterek altyapı ve asfalt çalışmalarını yağışlı havalar gelmeden hızlandırdıklarını söyledi.

Orhantepe ve Cevizli Mahallelerinin yanı sıra; kısmen Atalar ve Esentepe Mahallelerini de ilgilendiren Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı ile ilgili gelişmelere değinen Başkan Yüksel, park ve meydan kısmı açılan projenin, yarım kalan binasının da tamamlanacağını söyledi.

Yarım kalan binanın bitirilmesi için bürokratik işlemlerin tamamlandığını ve İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ile protokollerin gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Yüksel, içinde yüzme havuzu, kreş, kütüphane, sinema ve tiyatro salonu ile daha pek çok farklı etkinliğin yapılabileceği sosyal tesisin de bulunacağı binanın tamamlanması için çalışmaların başladığını söyledi.

Kartal’da altyapı çalışmalarının devam edeceğini ve yağmur suyu kanalları gibi konularda bazı bölgelere İBB ile birlikte gireceklerini kaydeden Başkan Yüksel, okulların açılmasına dikkat çekerek hem okulların eksiklikleri hem de yardım alması gereken öğrenciler konusunda muhtarlar ile bir takım çalışması yapmak istediklerini söyledi. Okulların ve öğrencilerin eksiklerini en iyi bilecek kişilerin okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri olduğunu ve muhtarların da bu konuda bilgilerinin çok önemli olduğunu kaydeden Kartal Belediye Başkanı, belediye olarak bu takım çalışması ile okullara ve öğrencilere destek vereceklerini söyledi.

Konuşmasının devamında, sivrisinek ve haşerelere karşı İBB ile beraber tüm mahallelerde düzenli olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, Kocaeli’nden gelen ‘dantel böceği’ türü ile yoğun bir mücadele gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kum parklarının revize edilmesiyle ilgili de konuşan Başkan Yüksel, değiştirilen parklarla ilgili vatandaşların görüşlerini önemsediklerini, vatandaşların taleplerini dikkate alarak hareket ettiklerini kaydetti. Başkan Yüksel, değişim yapılan parkların memnuniyet yarattığını, ancak tereddüt yaşayan komşuları da düşünmek zorunda olduklarını kaydederek talebin yoğunluğuna göre karar verdiklerini sözlerine ekledi.

“Yeni Veterinerlik Binasını Hayvanları Koruma Günü’ne Yetiştirmeyi Planlıyoruz”

Yakacık Veteriner Hizmetleri binasını 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Yüksel, merkezin hayata geçmesiyle kısırlaştırma ve sokak hayvanlarının bakımı konusunda 4 kat fazla hizmet verebileceklerini belirtti.

Çöp konteynerleri ile ilgili sorulara da değinen Başkan Yüksel, “Kartal’da yaklaşık 15 bin çöp konteyneri var ve 2 yıkama aracının sürekli çalışmasına rağmen sayının fazlalığı nedeniyle koku şikâyetleri geliyor, Yaz aylarında gürültü konusunda da şikâyetler alıyoruz.

Bu konuda bir çalışma yaparak 300 küçük çöp konteynerinin bulunduğu Uğur Mumcu Mahallesi’ni pilot bölge olarak seçtik. Mevcutlarda 4 kat büyük konteyner yerleştireceğiz. Bununla beraber sıfır atık hedefine yaklaşmak için geri dönüşebilir atıkların kaynağında toplanması için de çalışacağız. Uygulamanın başarılı olması halinde diğer mahallelerde de bu çalışmaya devam edeceğiz. Çöp toplama maliyetleri çok yükseldi ve vatandaşların da bu konudaki davranışlarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Siz muhtarlarımızdan da bu konuda destek bekliyorum.” dedi.

Kartal merkezdeki ve Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki yağmur suyu ve altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Yüksel, Neyzen Tevfik Meydanı ve çevresindeki çalışmanın ardından Eski Yakacık Caddesi ve Meşeli Ayazma Caddelerindeki yağmur suyu altyapısının da tamamlandığını ve 4 kilometre daha yağmur suyu kanalı yapılacağını söyledi.

Uğur Mumcu Mahallesi’nin en büyük rampasında yine 4 kilometre civarında yağmur suyu kanalı yatırımı yaptıklarını, 30 yıldır planı yapılmayan Uğur Mumcu Mahallesi’nin planlarına kavuşacağını ve bu nedenle altyapı yatırımının gelecek için de önemli olduğunu belirten Başkan Yüksel, Kartal’ın göç alan bir ilçe olarak daha fazla büyüdüğünü söyledi.

Toplantının devamında, muhtarlar mahalleleri ile alakalı sorun ve taleplerini Başkan Gökhan Yüksel’e ve sorumlulara aktardı. Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, sorun ve taleplerin çözümü için en hızlı şekilde harekete geçileceğini söyledi.