18 Mart Dolayısı ile Kartal’da Çelenk Sunma Töreni Gerçekleşti

Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında protokolün katıldığı bir çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sırası ile yapılan çelenk sunumlarının ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu