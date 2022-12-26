“12 Numaralı Adam” Kartallı Seyircisi ile Buluştu

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahne alan ünlü oyuncu, kendi yazıp oynadığı 12 Numaralı Adam adlı oyunu ile seyirci adeta gülmekten kırdı geçirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bir kalecinin yaşadığı trajikomik durumlardan yola çıkarak dünyaca ünlü kalecilerin de hayatlarından kesitlerle futbola farklı ve aynı zamanda komik pencereden baktıran Köstendil, sahne performansı ile de göz doldurdu.

Seyircilerle de zaman zaman atışarak 2 perdelik oyunda tempoyu hiç düşürmeyen Köstendil, ayakta alkışlandı.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’e günün anısına kartal heykelciği takdim etti.

Kısa bir konuşma yapan oyuncu sahnede hikâyesini anlattığı eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün yıllardır Kartal Meydanı’nda eşekli kütüphanesi ile birlikte heykeli olduğunu hatırlattı.

Soğanlık Kültür Merkezi’nin tamamen dolduğu tiyatro oyunun ardından Erkan Kolçak Köstendil, seyirciyi son kez selamlayarak sahneden alkışlarla ayrıldı.