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Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimi

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü&#39;ne bağlı ekipler, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelinde fiyat denetimi yapmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:34
Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimi
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Kağıthane&#39;de zabıta ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat artış iddiaları üzerine zincir
market, fırın ve pazaryerlerinde fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler un, sıvı yağ, peynir, makarna,
sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde,
ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli
ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Kanuna aykırı şekilde fiyat artışı yapan işyerleri için tutanak
tutulup işlem başlatıldı.
Kağıthane&#39;deki işyerlerinde fiyat denetimlerinin yanı sıra gıda ürünlerinin halk sağlığı açısından
uygunluğu da denetleniyor. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
ekipleri raflardaki gıda ürünlerini inceleyerek son tüketim tarihlerini, hijyen uygunluğunu, ürün
gramajını ve hazırlık süreçlerini kontrol etti.
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin denetimlerle ilgili; &#39;&#39;Vatandaşlarımızın sağlık ve refahı için
denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimizle halk sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların satılmasını
önlediğimiz gibi ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının da önüne geçiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla
işbirliği içerisindeyiz. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen 444 23 00 numaralı
belediyemizin çağrı merkezini arayarak talep, öneri ve şikayetlerini iletebilirler.&#39;&#39; diye konuştu.
Başkan Öztekin göreve geldiği günden bu yana geçen 2 buçuk yıllık sürede 5 binin üzerinde işyerinin
denetlendiğini açıkladı.

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