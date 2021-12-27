Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimi

Kağıthane'de zabıta ekipleri son günlerde kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat artış iddiaları üzerine zincir

market, fırın ve pazaryerlerinde fiyat denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler un, sıvı yağ, peynir, makarna,

sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde,

ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli

ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Kanuna aykırı şekilde fiyat artışı yapan işyerleri için tutanak

tutulup işlem başlatıldı.

Kağıthane'deki işyerlerinde fiyat denetimlerinin yanı sıra gıda ürünlerinin halk sağlığı açısından

uygunluğu da denetleniyor. Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

ekipleri raflardaki gıda ürünlerini inceleyerek son tüketim tarihlerini, hijyen uygunluğunu, ürün

gramajını ve hazırlık süreçlerini kontrol etti.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin denetimlerle ilgili; ''Vatandaşlarımızın sağlık ve refahı için

denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimizle halk sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların satılmasını

önlediğimiz gibi ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının da önüne geçiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla

işbirliği içerisindeyiz. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen 444 23 00 numaralı

belediyemizin çağrı merkezini arayarak talep, öneri ve şikayetlerini iletebilirler.'' diye konuştu.

Başkan Öztekin göreve geldiği günden bu yana geçen 2 buçuk yıllık sürede 5 binin üzerinde işyerinin

denetlendiğini açıkladı.