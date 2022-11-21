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Yeşil Vadi İstanbul'un Cazibe Merkezi Olacak

Kâğıthane Belediyesi Yeşil Vadi 1. etabı açılışı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kâğıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:52
Yeşil Vadi İstanbul'un Cazibe Merkezi Olacak
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İstanbul’un konum olarak tam orta noktasında yer alan Kâğıthane’de; belediye tarafından Yeşil Vadi adıyla yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Osmanlı döneminde Sadabad adıyla bilinen ve Lale Devri’ne ev sahipliği yapan bölge adeta yeni baştan tasarlandı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Toplam 165 bin m2'lik bu alan; İstanbul’un konum olarak tam merkezinde bulunan Kâğıthane’de yer alıyor. Yeşil Vadi için söz konusu bölgeye binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü bölgeye 6 km’lik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve sokak hayvanları için pati parkı kazandırıldı.

Bisiklete binerek tarihi bir yolculuğa çıkacak vatandaşlar bisiklet yolu ile; tarihi Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi'ni görebilecek.

'' İlmek İlmek çalışarak Kâğıthane’yi dokuyorlar''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kâğıthane Belediyesi'nin Yeşil Vadi projesini değerlendirdi:'' Kâğıthane belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kâğıthane’nin eski halini çok iyi bilenlerden birisiyim. Kâğıthane’nin sokaklarında yürünemez şekilde balçık olduğu Kâğıthane’yi çok iyi hatırlayanlardanım. Mevlüt kardeşim ve ekibi burada göreve geldiği günden bu yana ilme ilmek çalışarak Kâğıthane’yi yeniden dokuyorlar.'' dedi.

''Kâğıthane’nin açılış hızına yetişemiyoruz''

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuşmasında yerel yönetimlerin önemini vurguladı: '' Kâğıthane’nin açılış hızına yetişemiyoruz. Eser ve hizmet siyasetini markası olan AK Parti'mizin kazandırdığı hizmetlerden biri. Sadece insanı değil çevreyi de düşünerek, bir yaşam merkezinin ilk etabının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu belediyecilikte kalite farkıdır. Dolayısıyla tüm kentlerimize değer katmaya devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

''Söz verdiğimiz projelerin %95'ini tamamladık''

Açılışın ev sahipliğini yapan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin görevde bulunduğu 3,5 seneyi değerlendirdiği konuşmasında: '' Seçim öncesi söz verdiğimiz vaatlerin yüzde 95'ini tamamladık. Her hafta Cuma günleri açılışlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 80 bin ağacımız vardı ilçemizde. Her yeni doğan bebeğe bir ağaç diktik. Ağaçları çocuklarımızın adına dikiyoruz. Geçtiğimiz hafta 120 bin ağaca çıkmışız. Ağaç kapasitesini yüzde 50 artırmışız. Yeşil Vadi ‘de binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Kâğıthane Belediyesi Yeşil Vadi 1. Etabı; protokol ve vatandaşların kurdele kesimiyle açıldı. Açılış programının sonunda çekilişle 30 kişiye bisiklet hediye edildi. Açılışın ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bisiklete binerek Yeşil Vadi'yi gezdiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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