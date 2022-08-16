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Yeşil Vadi'de Ünlüler Resitali

Kağıthane Belediyesi tarafından yepyeni bir yaşam alanına dönüştürülen, adına da Yeşil Vadi denilen bölgede Mustafa Ceceli ve Eypio sahne alarak unutulmaz anlar yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2022 Salı 09:42
Yeşil Vadi'de Ünlüler Resitali
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Üst üste iki gün yapılan gençlik konserlerinde ilk gün Mustafa Ceceli sahnedeydi. Ceceli; Mühür, Öptüm Nefesinden, Maşallah, Salıncak, Tut Elimden gibi şarkılarını Kağıthaneliler için söyledi. İkinci gün sahne alan ünlü rapçiEypio ise Günah Benim, Naim, Sen, Çukur, Yan adlı şarkılarıyla 1,5 saat boyunca sahnedeydi.

Kağıthane Belediyesi eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda desteklediği gençleri, muhteşem yaz konserleriyle bir araya getirdi. Konserler sonrası alanı dolduran gençlere seslenen Başkan Öztekin; '' Sizlerin her anlamda daha güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Projelerimizin birçoğunu siz gençler için tasarladık. Söz verdiğimiz 53 projemizin %90'ını hayata geçirirken bunların çoğunluğu; sizlerin eğitim ve sosyal hayatınıza büyük değer katacak.'' dedi.

Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi gençlik konserleri yaz süresince devam edecek. Etkinlikler belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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