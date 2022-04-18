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Yeni Doğan Bebeklerin İlk Hediyesi Kağıthane Belediyesi'nden

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hoşgeldin Bebek' projesi ailelerin yüzünü güldürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 13:27
Yeni Doğan Bebeklerin İlk Hediyesi Kağıthane Belediyesi'nden
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Kağıthane Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoşgeldin Bebek' projesi son 3 yıldır aralıksız devam ediyor. Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Kağıthane Belediyesi'nden gelirken, bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan hediye paketleri dağıtılıyor. Bugüne kadar 2 bin 500 bebeğe ilk hediyeleri verildi.

Yanı sıra Belediye tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren şehirde her yeni doğan bebek adına bir ağaç dikiliyor. Üstelik ağaçlara özel levhalarla bebeklerin isimleri veriliyor. Ücretsiz dikilen ağaçlar; süs kirazı, zakkum, süs eriği, ıhlamur, süs armudu, hatmi, her daim yeşil manolya gibi canlı türlerinden oluşuyor.

Yeni doğan bebek hediyelerine sahip olmak isteyen aileler Belediye'nin 444 2300 numaralı çağrı merkezini arayarak, bebeği adına ağaç dikimi yapmak isteyen aileler de Belediye'nin www.kagithane.istanbul web adresi üzerinden form doldurarak talepte bulunabiliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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