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Yahya Kemal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel dönüşümle yenilenen evler hak sahiplerine teslim ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 09:49
Yahya Kemal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Süreci
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KAĞITHANE/Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak’ta, 22 Nisan 2019’da saat 14.00 sularında istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle hemen yanında bulunan 4 katlı bir binanın temelinde toprak kayması meydana geldi. 

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Olayın yaşandığı ilk dakikadan itibaren Kağıthane Belediyesi ve AFAD ekipleri koordineli şekilde çalışarak, yıkılma tehlikesi bulunan binadaki vatandaşları ivedilikle tahliye etti. Bölge ilk andan itibaren güvenlik çemberine alındı.

Tahliye işleminin bitmesinden birkaç dakika sonra 4 katlı bina büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çökme olayının hemen ardından ekiplerimizin acil müdahalesi sonucu bina yıkılmadan önce boşaltıldığı için can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Aynı gün alanın çevresinde ciddi risk taşıyan 19 bina ise önlemler kapsamında boşaltılıp sonraki günler kontrollü şekilde ekiplerimiz tarafından yıkıldı.

İstinat duvarı çökmesi sonucu yıkılan binada oturan her bir aileye 30’ar bin TL eşya yardımı yapıldı. Ayrıca boşaltılan binalarda oturanlara ise ilk olarak 5’er bin TL nakdi yardımda bulunuldu.10 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yahya Kemal Mahallesindeki alan riskli alan ilan edildi.

15 Eylül 2019 tarihinde Riskli Alan içerisinde kalan 123 bina ve 706 bağımsız birim depreme dayanıksız riskli olduğu gerekçesiyle ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı. İstinat duvarı çökmesi öncesinde yıkılan 40 bağımsız birim ile bu sayı 746 oldu.

11 Temmuz 2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’un katılımıyla yıkılan binaların yerine yenileri yapılmak üzere temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sürecin ilk gününden itibaren vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami gayret gösterildi. Bölgede evi bulunan vatandaşlara 36 ay boyunca her ay 1.500 TL kira yardımı, kiracılara ise taşınma işlemleri için 3 bin TL yardım yapıldı. 2022 yılı eylül ayından itibaren kira yardımı aylık ödemesi 1.950 TL’ye yükseltilmiştir.

Toplam kira yardımı alan kişi sayısı            : 1032

Taşınma yardımı alan kişi sayısı(Kiracılar): 293

Tahliye ve yıkım süreci tamamlanan Riskli alanda Çevre, Şehircilik, ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatay mimariyi dikkate alarak tasarladığı projenin yapımı tamamlanmıştır.

Toplam Daire sayısı                   : 688    Adet

Toplam Ticari Bağımsız Bölüm:  57  Adet

Toplam Otopark Sayısı              : 548 Adet

Toplam Blok Sayısı                   : 18 Adet

Toplam İnşaat Alanı: 135.447,28

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