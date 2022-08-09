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Vali Gül Başkan Öztekin'i Ziyaret Etti

Gaziantep Valisi Davut Gül bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği İstanbul'da, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2022 Salı 10:05
Vali Gül Başkan Öztekin'i Ziyaret Etti
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Gaziantep Valisi Davut Gül 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yapmıştı. Kendisi de aslen Sivaslı olan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile dostlukları uzun yıllara dayanan Vali Gül, İstanbul temasları sırasında Başkan Öztekin ile bir araya geldi.Buluşmaya Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin de katıldı.

Kağıthane Belediyesi'nde gerçekleşen buluşma yaklaşık bir saat sürdü. Yerel yönetim projelerinin de konuşulduğu ziyaret sonrası Vali Gül, Kaymakam Şahin ve Başkan Öztekin birlikte tarihi Sadabad bölgesini gezdi.

Kağıthane'de son yıllarda gözle görülür bir değişimin yaşandığını ifade eden Vali Gül, çalışmalarından ötürü Başkan öztekin'i tebrik ederek başarılar diledi.

Başkan Öztekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti: '' Sayın Valimizi Kağıthane'de ağırlamaktan mutluyuz. Sivas ve Gaziantep'te gerçekleştirdiği örnek çalışmalara yakinen şahidiz. Hem gönül muhabbetimizin artması hem de yerel yönetim projeleri hususunda faydalı bir buluşma oldu. Kendisine destekleri için teşekkür ediyoruz.'' sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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