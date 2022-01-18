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Üniversite Ve Kpss'Ye Hazırlanan Gençlere Müjde

Kağıthane Belediyesi tarafından gençlerin ders çalışabileceği yeni bir Millet Kıraathanesi, Sultan Selim Mahallesi&#39;ne açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ocak 2022 Salı 09:41
Üniversite Ve Kpss'Ye Hazırlanan Gençlere Müjde
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Kağıthane&#39;de belediye tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklendi.
Emniyetevleri ve Hamidiye&#39;den sonra Sultan Selim Mahallesi&#39;ne de Millet Kıraathanesi açıldı.
Sultan Selim Millet Kıraathanesi&#39;nde 20 bine yakın kaynak kitap, kitap okuma ve ders çalışma alanları,
sunum ve söyleşi bölümleri yer alıyor. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramlarının da yer
alacağı Millet Kıraathanesi; aynı anda 200 kişinin yararlanabileceği şekilde tasarlandı. Sultan Selim
Kültür Merkezi&#39;nin içinde yer alan Kıraathane günün 12 saati hizmet verecek.
Seçim öncesi vatandaşa 53 projenin sözünü verdiğini hatırlatan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin; &#39;&#39; Bu projelerimizden biri de Millet Kıraathanesi idi. Kağıthane&#39;mize 3 yeni Millet Kıraathanesi
kazandırmış olduk. Tüm projelerimizin de bugüne kadar %80&#39;ini hayata geçirmiş olduk.
Gençlerimizden özel bir ricam var. Burasını ev ve okullarından sonra üçüncü mekanları bilsinler.
Buraya her fırsatta gelip sahip çıksınlar. Burada öğrenip, burada arkadaş edinsinler. Kendilerine
neredesin diye sorulduğunda, burasını adres göstersinler. Gençlerimize güveniyor ve inanıyoruz.
Onların faydasına olacak her işte, bilsinler ki yanlarındayız.&#39;&#39; dedi.
Başkan Öztekin Sultan Selim Millet Kıraathanesi&#39;nin özellikle üniversite ve KPSS&#39;ye hazırlanan gençler
için ideal bir ders çalışma ortamı sunduğunu söyledi.

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