Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı

Kağıthane Belediyesi, 14-30 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz üniversite hazırlık ve kişisel gelişim kursları açmaya hazırlanıyor. Hamidiye Gençlik Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilecek dersler için başvurular başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Hamidiye Gençlik Merkezi'ne 09.00-19.00 saatleri arasında gelerek başvuru formu doldurmaları istendi. Yanı sıra belediyeye ait merkezde adayların rahat bir ortamda birlikte ders çalışabilmeleri için Millet Kıraathanesi de bulunuyor. Gençler yüzlerce farklı türde kaynak kitabı burada bulabilirken ücretsiz internet ve ikramlardan da yararlanabiliyor.

Kişisel gelişim kursları arasında da; İngilizce, Kuran-ı Kerim, Arapça, diksiyon, işaret dili, gitar, keman, resim, ebru ve drama dersleri olacak. Kursu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )





