banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.276,52
ALTIN
982,53
DOLAR
18,32
STERLİN
20,96
EURO
18,31
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Hamidiye Gençlik Merkezi'nde üniversite hazırlık ve kişisel gelişim kurslarına kayıtlar başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 13:44
Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı
banner171

Kağıthane Belediyesi, 14-30 yaş aralığındaki gençlere ücretsiz üniversite hazırlık ve kişisel gelişim kursları açmaya hazırlanıyor. Hamidiye Gençlik Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilecek dersler için başvurular başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Hamidiye Gençlik Merkezi'ne 09.00-19.00 saatleri arasında gelerek başvuru formu doldurmaları istendi. Yanı sıra belediyeye ait merkezde adayların rahat bir ortamda birlikte ders çalışabilmeleri için Millet Kıraathanesi de bulunuyor. Gençler yüzlerce farklı türde kaynak kitabı burada bulabilirken ücretsiz internet ve ikramlardan da yararlanabiliyor.

Kişisel gelişim kursları arasında da; İngilizce, Kuran-ı Kerim, Arapça, diksiyon, işaret dili, gitar, keman, resim, ebru ve drama dersleri olacak. Kursu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''
Sevimli Dostların da Artık Bir Parkı Var
Sevimli Dostların da Artık Bir Parkı Var
Başkan Öztekin Hemşehriyle Bir Araya Geldi
Başkan Öztekin Hemşehriyle Bir Araya Geldi
Kağıthane' de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı
Kağıthane' de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı
Bakan Karaismailoğlu Metro İçin Tarih Verdi
Bakan Karaismailoğlu Metro İçin Tarih Verdi

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169