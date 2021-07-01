Türkiye'nin 7'nci AVM Kütühanesi Kağıthane'de Açıldı

Ders çalışma ve kitap okuma için özel alanlara yer verilen AVM kütüphanesi, söyleşilere, imza günlerine ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

"GENÇLERİMİZ DERS ÇALIŞACAK ALAN ARIYOR"

Gençlerin ders çalışacak alan aradığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "10-15 sene önce liseli bir grup, ders çalışacak yer istediğini söyledi, tereddüt ettim. Bu fikrin peşine düştüm. Kütüphaneye ihtiyaç var mı sorusunun cevabını aradım. Kafelere ders çalışmaya giden ciddi ekip var. Sanılanın aksine dijital dünya işi çoğaltmış. Dijitalleşme ile herkes bir şeyler okumaya başladı ve aslını görmek için merak ediyor. Türkiye'de bin 300 kütüphane var. Beyoğlu'ndan Adıyaman'a hepsi dolu. Gençlerimiz ders çalışacak alan arıyor" dedi.

''KAĞITHANE'YE 3. MİLLET KIRAATHANESİNİ AÇACAĞIZ''

Gençlerin kütüphane talebinin çok fazla olduğunu belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Emniyetevleri ve Hamidiye'den sonra Sultan Selim Mahallesi'ne yeni bir Millet Kıraathanesi yaptıklarını belirterek Kağıthane'nin 3. millet kıraathanesini yakında hizmete açacaklarını söyledi. Açılışta konuşan Başkan Öztekin “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, AXIS AVM Kütüphanesi çok güzel bir çalışma oldu. Gençlerimizin kütüphane talebi çok fazla. Gençlerimiz yoğun şekilde kütüphaneleri kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)