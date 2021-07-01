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Türkiye'nin 7'nci AVM Kütühanesi Kağıthane'de Açıldı

Ankara, Eskişehir, Malatya ve İstanbul'daki bazı alışveriş merkezlerinde yer alan AVM kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 7'nci, İstanbul'un 3'üncü kütüphanesini Kağıthane'de bulunan Axis AVM'de açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşen kütüphanenin açılışında İstanbul Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 18:29
Türkiye'nin 7'nci AVM Kütühanesi Kağıthane'de Açıldı
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Ders çalışma ve kitap okuma için özel alanlara yer verilen AVM kütüphanesi, söyleşilere, imza günlerine ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

"GENÇLERİMİZ DERS ÇALIŞACAK ALAN ARIYOR"

Gençlerin ders çalışacak alan aradığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "10-15 sene önce liseli bir grup, ders çalışacak yer istediğini söyledi, tereddüt ettim. Bu fikrin peşine düştüm. Kütüphaneye ihtiyaç var mı sorusunun cevabını aradım. Kafelere ders çalışmaya giden ciddi ekip var. Sanılanın aksine dijital dünya işi çoğaltmış. Dijitalleşme ile herkes bir şeyler okumaya başladı ve aslını görmek için merak ediyor. Türkiye'de bin 300 kütüphane var. Beyoğlu'ndan Adıyaman'a hepsi dolu. Gençlerimiz ders çalışacak alan arıyor" dedi.

''KAĞITHANE'YE 3. MİLLET KIRAATHANESİNİ AÇACAĞIZ''

Gençlerin kütüphane talebinin çok fazla olduğunu belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Emniyetevleri ve Hamidiye'den sonra Sultan Selim Mahallesi'ne yeni bir Millet Kıraathanesi yaptıklarını belirterek Kağıthane'nin 3. millet kıraathanesini yakında hizmete açacaklarını söyledi. Açılışta konuşan Başkan Öztekin “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, AXIS AVM Kütüphanesi çok güzel bir çalışma oldu. Gençlerimizin kütüphane talebi çok fazla. Gençlerimiz yoğun şekilde kütüphaneleri kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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