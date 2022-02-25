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TRT İstanbul Radyosu Konserleri̇ Artık Kağıthane'de

Kağıthane Belediyesi'ne ait Merkez Mahallesi'ndeki yeni Kültür Merkezi, 2 yıl boyunca TRT İstanbul Radyosu konserlerine ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 13:40
TRT İstanbul Radyosu Konserleri̇ Artık Kağıthane'de
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TRT İstanbul Radyo Korosu tarafından Klasik Türk Müziği eserlerinin seslendirildiği konser; Şef Hasan Esen yönetiminde Kağıthane'de yapıldı. Kağıthane Belediyesi'ne ait Merkez Mahallesi'ndeki yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere çok sayıda müziksever katıldı.

Programın sonunda Kağıthane Belediyesi ve TRT arasında konserlerin devam ettirilmesine yönelik bir protokol imzalandı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve TRT Radyo Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya tarafından imzalanan protokol gereğince yeni Kültür Merkezi'nde 2 yıl süresince her ay TRT Radyo Korosu tarafından farklı bir konser verilecek.

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Caz koroları her ay en sevilen eserleri Kağıthane'den seslendirecek. Ücretsiz düzenlenecek konserlerin tarihleri ise belediyenin internet sitesi ve kültür sanat ajandasından takip edilebilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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