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Toprakla Buluşan Fidan Sayısı 40 Bini Buldu

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçede sokak sokak ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:09
Toprakla Buluşan Fidan Sayısı 40 Bini Buldu
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Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından sözü verilen 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında bugüne kadar 40 bin fidan toprakla buluştu. Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türlerinden oluşuyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Ağaçların yanı sıra farklı çeşitlerde yüzbinlerce çalı bitkisi ve çiçek dikimi ile 100 bin m2'nin üzerinde rulo çim serimi yapıldı.

Kâğıthane Belediyesi, ağaç dikim projesini daha anlamlı hale getirmek adına, her bir ağacı yenidünyaya gelen bebekler adına dikiyor. Kâğıthane’de 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren dünyaya gelen her bebeğin şehirde bir ağacı olması amaçlanıyor. Çocuklar adına ücretsiz dikilen ağaçlar için günün anısı olarak da ailelere sertifika veriliyor. Ağaçlar, bebekleri adına başvuruda bulunan ailelerin ikametlerine yakın yerlerde toprakla buluşuyor. Bu sayede mahallede bebekler ağaçlarıyla beraber büyüyor.

Kâğıthane’nin sokaklarına renk, havasına oksijen katıyor

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Bugün ilçemizde toplam 120 bin ağacımız bulunuyor. Kâğıthane’nin 450 bin nüfusu var. Yakın gelecekte ilçemizde nüfusumuz kadar ağaç olmasını hedefliyoruz. Çocuklarımız ağaçların gölgesinde büyüsünler istiyoruz.'' diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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