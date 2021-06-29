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Teşekkürler Kızılay

Kâğıthane Kızılay'ı tarafından düzenlenen "Kızılay Gönüllüleri" programında; pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen vatandaşlara Teşekkür Belgesi verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Haziran 2021 Salı 09:45
Teşekkürler Kızılay
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Covid-19 salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizde de normal hayatı derinden etkiledi. Bu sürecin aşılmasında başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun her kademesinden görevli ve gönüllüler adeta canları pahasına mücadele etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Pandemi ile mücadelede en ön saflarda yer alan bir grup da Kızılay gönüllüleri oldu. Kağıthane Kızılay Şubesi tarafından pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen gönüllü vatandaşlar için bir moral programı düzenlendi. Sadabad Mesiresi’nde düzenlenen programda 100 kadar gönüllüye, özverili mücadeleleri için Teşekkür Belgesi verildi.

Gönüllüler bir yıldan uzun süredir sahada gece gündüz demeden gıda, hijyen seti, ilaç, giyim, eşya yardımlarının ve nakdi desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalıştı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk de programa katılarak gönüllülere moral verdi. Başkan Öztekin gönüllülere Teşekkür Belgesi’ni takdim ederken; ‘’ Zor süreci sizlerle birlikte geride bıraktığımızı düşünüyorum. İnşallah gayretlerimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle salgını yeni yıla varmadan hayatımızdan çıkarabiliriz. Özverili çalışmalarınızdan ötürü her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.’’ diye konuştu.

Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç da yaptığı konuşmada; ‘’Yaptığımız her iş masadan sahaya verimli bir ekip çalışması içerisinde gerçekleşti. Gönüllü ve bağışçılarımız tam olarak yaptığımız işlerin içinde bulunma fırsatına sahip oldu.  Yapılan işlere şahit olmak, yapılan işe olan güvenilirliği ve sadakati arttırdı diyebilirim. Bundandır ki çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Gönüllülüğün önemini hissettiren uzun bir çalışmaya hep birlikte tanıklık ettik. Bu vesileyle Kağıthane’deki iyilik ordumuza gönüllü olarak destek vermek isteyen herkesi davet ediyoruz.’’ diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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