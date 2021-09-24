Tarihi Kağıthane Treni Yarın14.00'da Hizmete Giriyor

Kağıthane Treni, 25 Eylül Cumartesi günü 14.00'da hizmet vermeye başlayacak. Mecidiyeköy- Kağıthane- Mahmutbey ve Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı metro hatlarına entegre olarak hizmet verecek Kağıthane Treni, 3 km'lik güzergah üzerinde 4 durakla çalışacak.

Silahtarağa Bilgi Üniversitesi’nden başlayan ve Kağıthane Merkez’de son bulan hat üzerinde; 2 vagon ve 2 lokomotiften oluşan nostaljik görünümlü tren, tamamen yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından üretildi. Güneş enerjisiyle destekli, tamamen elektrikle çalışacak Kağıthane Treni, saat 10.00 ile 15.00 arasında her yarım saatte bir kalkış yapacak.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ''Bu tarihi mirasımızı 100 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıkararak, genç nesillere armağan edeceğiz. İlçemizin kültür ve tarihinin bilinmesine katkısı büyük olacak. Açılışımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.'' diye konuştu.

Açılış programı Kağıthane Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

KAYNAK: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)