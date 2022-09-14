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Sevimli Dostların da Artık Bir Parkı Var

Kağıthane Belediyesi ilçedeki evcil hayvanların açık havada gezip oyun oynaması için pati parkı kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:19
Sevimli Dostların da Artık Bir Parkı Var
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Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarına özel projelerinin ardından evcil hayvanlar için de yeni bir proje üretti. Kağıthane Merkez'deki HasbahçeMesiresi'nde 700 m2 alana evcil hayvanlar için pati parkı yapıldı. Parkın içerisinde köpeklerin kullanımı için 10 farklı eğitim ve oyun aktivitesi bulunuyor. Köpekler için parkta tahterevalli, platform, standart atlama, atlama duvarları, standart tünel, ipli çember, tırmanma, slalom set, eğitim sehpası mevcut.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

'Pati Park' hayvan sahiplerinden büyük ilgi gördü. Köpek sahipleri parkı istedikleri zaman kendi kontrollerinde ücretsiz kullanabiliyor.

Başkan Öztekin'e teşekkür

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin parkı ziyaret ederek hayvanseverlerle bir araya geldi. Önceden köpeklerini gezdirmek için yer bulmakta zorlandıklarını ifade eden hayvanseverler Pati Parkı için Başkan Öztekin'e teşekkür ettiler.

Başkan Öztekin proje ile ilgili olarak; '' Sevimli dostlarımız şehrin içinde doğal bir ortamda gezip oyunlar oynayabilecek. Enerjileri atacaklar. Hayvanın doğası gereği koşması, koklaması, hem cinsi olan hayvanlarla bir araya gelmesi lazım. Ancak evlerde bu pek mümkün olmuyor. Hayvanların bu ihtiyaçlarını karşılayacak Pati Parkı'nı kurduk. Hem sevimli dostlarımız, hem de sahipleri oldukça mutlu.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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