Okçular Hasbahçe'de Testiyi Kırmak İçin Yarıştı

Kağıthane'de 25. kez düzenlenen Geleneksel Okçuluk Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Hasbahçe’de düzenlenen Okçuluk Şöleni'ne Türkiye’nin dört bir yanından 60 sporcu ve izlemeye yüzlerce vatandaş katıldı. Islık oku, hedef ve menzil atışları yapan okçular, çeşitli modern ve geleneksel kategorilerde mücadele ederek hünerlerini sergiledi.

Şölenin son bölümünde okçular, içinde 10 çeyrek altının olduğu testiyi kırmak için yarıştı. Yarışın başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra; Tuğçe Torun isimli 19 yaşındaki sporcu testiyi tam isabetle vurarak ödülün sahibi oldu. Tuğçe ödülünü, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.

Başkan Öztekin şölenin sonunda yaptığı konuşmada, ata sporlarını Sadabad'da yaşattıklarını söyledi: '' Geçen hafta cirit, bu hafta okçuluk müsabakaları gerçekleştirdik. Haftaya da yağlı güreş müsabakalarımız olacak. Yanı sıra birçok ata sporumuzu da tesislerimizde çocuk ve gençlerimize öğretiyoruz. Spor okullarımızda binlerce evladımız ata sporlarında yeterlilik kazandı. Tuğçe kardeşimi de tebrik ediyorum. Genç yaşında akranlarına ve kardeşlerine örnek oldu.'' diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)