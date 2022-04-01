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Mecli̇s Başkanı Töre, Başkan Özteki̇n Ve 1974 Gazi̇leri̇ İle Bi̇r Araya Geldi̇

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı’nı ve 1974 gazilerini kabul etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:33
Mecli̇s Başkanı Töre, Başkan Özteki̇n Ve 1974 Gazi̇leri̇ İle Bi̇r Araya Geldi̇
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane ilçesinden, 1974 sonrası KKTC’ye gelemeyen Kıbrıs Gazilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde yaptığı konuşmada Başkan Mevlüt Öztekin, heyette 1974 sonrası KKTC’ye gelmeyen gazilerin olduğunu, bu nedenle Kağıthali gazilerin Kıbrıs'ın yeni halini görmelerini istediklerini belirtti.

Başkan Öztekin, Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkı bir olduğu sürece tüm güçlüklerin üstesinden gelineceğine olan inancını ifade etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC ve Türkiye topraklarının kimse tarafından bahşedilmediğini, şehitler ve gaziler sayesinde kazanıldığını, bu toprakları koruyup yaşatmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Töre, “Aynı milletin insanlarıyız, milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeliyiz” dedi.

Bugün Türk ordusunu adadan çıkarmak için uğraş verildiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devamlı çağrı yapmakta olduğuna işaret eden Töre, siyasiler olarak ulusal mücadeleyi ayakta tutmak zorunda olduklarını vurguladı.

Kabulün ardından heyetin diğer durağı Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitleri Derneği oldu. KâğıthaneliKıbrıs Gazileri ile adadaki gaziler bir araya gelerek anılarını yad ettiler.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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