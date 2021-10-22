KORKMUYORLAR ÇÜNKÜ FARKINDALAR

Etkinlik öncesi 50 kadına meme kanseri taraması yapılırken etkinliğin ana
sloganı ‘Farkındayım, Korkmuyorum’du. Etkinlikle, meme kanserinin erken
dönem teşhis edilmesi halinde daha rahat tedavi edilebilirliğine dikkat çekildi.
Etkinlikte söz alan Liv Hospital Genel Müdürü Dr. Akif Benk, Doç. Dr. Mustafa
Tükenmez ve Prof. Dr. Çiğdem Usul Afşar hastalığı konu alan bilgilendirmelerde
bulundu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ilçede sağlık özelinde yaptığı
çalışmaları değerlendirdi. Başkan Öztekin; '' Kağıthane Belediyesi olarak
hizmete açtığımız spor tesisleri ve bağımlılık merkezimiz ile, diktiğimiz binlerce
ağaç ile, gıda ürünlerine uyguladığımız denetimler ile, psikolojik danışmanlık
hizmetlerimiz ile; kansere karşı topyekûn bir mücadele halindeyiz. Hastalığın
erken teşhisi için vatandaşlarımıza ücretsiz tarama testleri uyguluyoruz.
Üniversite, hastane ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor; toplumsal
bilinci sağlamak için sağlık seminerleri düzenliyoruz.'' diye konuştu.
Programın sonunda Başkan Öztekin, farkındalık programı için gönüllü çalışmalar
yürüten doktorlara birer teşekkür plaketi takdim etti.
Etkinlikte Kağıthaneli kadınlar meme kanserine dikkati çekmek amacıyla;
pembe renklerle süslenmiş sandallara binerek Sadabad’da geziye çıktı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)