Ki̇mi̇si̇ Yemek Yapıyor, Ki̇mi̇si̇ Robot Programlıyor

Çocukların okul ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayan Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Yaşam Beceri Atölyelerinde uygulamalı eğitimler devam ediyor. Birçok farklı branşta 7-18 yaş arası öğrencilere ücretsiz eğitim veren atölyeler yeteneklerin keşfedilmesi, boş zamanların sosyal aktivite ile etkin bir şekilde değerlendirilmesi adına büyük fırsat sağlıyor.



Kağıthane’nin; Çeliktepe, Harmantepe, Hürriyet, Şirintepe, Ortabayır, Talatpaşa ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Yaşam Beceri Atölyelerinde; Akıl Oyunları ve Düşünme Stratejileri, Görsel Sanatlar, Eğitici Drama, Robot Tasarım ve Programlama, Mutfak, Kuran-ı Kerim, Gitar, Keman ve Piyano branşlarında eğitimler veriliyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)