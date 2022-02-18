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KDV İndi̇ri̇mi̇ Sonrası Deneti̇mler Sıklaştırıldı

Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sonrası Kağıthane Belediyesi market ve pazaryerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 08:57
KDV İndi̇ri̇mi̇ Sonrası Deneti̇mler Sıklaştırıldı
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Zabıta ekipleri daha önce denetlediği marketlerden aldığı fiyatlarla KDV indirimi sonrası belirlenen fiyatları karşılaştırdı. Yapılan denetimde fiyat indirimi yapmadığı aksine ürünlere zam yaptığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Yanı sıra denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda da kontroller yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara seslenerek; KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlerin tespiti için belediyenin 444 2300 numaralı çağrı merkezine şikayette bulunulabileceğini söyledi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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