banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,874.32
ALTIN
768.03
DOLAR
13.45
STERLİN
17.97
EURO
15.32
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı Günü
Avrasya Ve Urlu Ailesi’nin Acı...
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor

Kasım Ayı Kültür Sanatla Dolu Dolu Geçti

Kağıthane’de kültür sanat sezonu, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından Kasım ayı itibariyle yeniden başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 17:52
Kasım Ayı Kültür Sanatla Dolu Dolu Geçti
banner171

Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe Kültür Merkezi’nde Hacı Bektaş-i Veli’nin vefatının 750. Yıldönümü Anma Programı ile başlayan kültür sanat sezonu birbirinden anlamlı etkinliklere sahne oldu. Anma programında Yazar Dursun Gümüşoğlu tarafından Hacı Bektaş-i Veli’nin hayatı ve Bektaşiliği konu alan bir söyleşi gerçekleştirilirken; Türk Halk Müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Nida Ateş ve Ayfer Vardar da ezgileriyle Kağıthanelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ayın etkinlikleri kapsamında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Sultan Selim Kültür Merkezi'nde Değişen Dünya Düzeni adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Türkiye'nin güncel meseleleri ele alındı.

Ünlü belgeselci ve yönetmen Coşkun Aral da Kağıthane'deydi. Dünya gezilerinden hatıralarını Seyrantepe Kültür Merkezi'nde Kağıthanelilerle paylaşan Aral, fotoğraflar eşliğinde farklı kültürleri tanıttı.

Yazar Hayati inanç da Kağıthane'deydi. Hayata Şiirden Bakmak adlı söyleşisiyle duygu dolu anlar yaşatan Yazar inanç; Osmanlıca şiirler üzerinden Türk tarih ve kültürünü davetlilere anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan Akif Filmi Sultan Selim Kültür Merkezi'nde, Asayiş Berkemal Tiyatro Oyunu Seyrantepe Kültür Merkezi'nde, Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından Koliva bir konserle Sultan Selim Kültür Merkezi'nde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Emin Kuruçaylı en güzel türküleriyle Seyrantepe Kültür Merkezi'nde, Türk Sanat Müziği Sanatçısı Arzu Akça en güzel nağmeleriyle Gültepe Kültür Merkezi'nde Kasım ayında Kağıthanelilerle buluştu.

Kasım ayı kültür sanat ajandasında çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro ve film gösterimleri kültür merkezlerinde sahnelendi.

Kasım ayı geride kalırken, Kağıthane'de kültür sanat programları Aralık ayında da yine dopdolu geçecek. Dileyen vatandaşlar programların PDF haline www.kagithane.istanbul adresinden erişebilecekler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler Kâğıthane’yi Tercih Etti
Gençler Kâğıthane’yi Tercih Etti
Karatede Dünya Bizi Konuşuyor
Karatede Dünya Bizi Konuşuyor
Bu Festival Tam Kağıthane Belediyesi'ne Göre
Bu Festival Tam Kağıthane Belediyesi'ne Göre
‘Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi’ Açıldı
‘Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi’ Açıldı
Kâğıthane’de Kültür Sanat Sezonu Başladı
Kâğıthane’de Kültür Sanat Sezonu Başladı

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169