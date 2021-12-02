Kasım Ayı Kültür Sanatla Dolu Dolu Geçti

Kağıthane Belediyesi tarafından Gültepe Kültür Merkezi’nde Hacı Bektaş-i Veli’nin vefatının 750. Yıldönümü Anma Programı ile başlayan kültür sanat sezonu birbirinden anlamlı etkinliklere sahne oldu. Anma programında Yazar Dursun Gümüşoğlu tarafından Hacı Bektaş-i Veli’nin hayatı ve Bektaşiliği konu alan bir söyleşi gerçekleştirilirken; Türk Halk Müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Nida Ateş ve Ayfer Vardar da ezgileriyle Kağıthanelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ayın etkinlikleri kapsamında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Sultan Selim Kültür Merkezi'nde Değişen Dünya Düzeni adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide Türkiye'nin güncel meseleleri ele alındı.

Ünlü belgeselci ve yönetmen Coşkun Aral da Kağıthane'deydi. Dünya gezilerinden hatıralarını Seyrantepe Kültür Merkezi'nde Kağıthanelilerle paylaşan Aral, fotoğraflar eşliğinde farklı kültürleri tanıttı.

Yazar Hayati inanç da Kağıthane'deydi. Hayata Şiirden Bakmak adlı söyleşisiyle duygu dolu anlar yaşatan Yazar inanç; Osmanlıca şiirler üzerinden Türk tarih ve kültürünü davetlilere anlattı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan Akif Filmi Sultan Selim Kültür Merkezi'nde, Asayiş Berkemal Tiyatro Oyunu Seyrantepe Kültür Merkezi'nde, Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından Koliva bir konserle Sultan Selim Kültür Merkezi'nde, Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Emin Kuruçaylı en güzel türküleriyle Seyrantepe Kültür Merkezi'nde, Türk Sanat Müziği Sanatçısı Arzu Akça en güzel nağmeleriyle Gültepe Kültür Merkezi'nde Kasım ayında Kağıthanelilerle buluştu.

Kasım ayı kültür sanat ajandasında çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici tiyatro ve film gösterimleri kültür merkezlerinde sahnelendi.

Kasım ayı geride kalırken, Kağıthane'de kültür sanat programları Aralık ayında da yine dopdolu geçecek. Dileyen vatandaşlar programların PDF haline www.kagithane.istanbul adresinden erişebilecekler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)