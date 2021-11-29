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Karatede Dünya Bizi Konuşuyor

Kağıthane Belediyesporlu milli sporcular Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir; Dubai’deki Dünya Karate Şampiyonası’nda takım ve bireyselde 2 bronz madalya birden kazanarak ülkemize 2 Dünya üçüncülüğü getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2021 Pazartesi 14:08
Karatede Dünya Bizi Konuşuyor
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Olimpiyat Oyunları’ndan sonra karatenin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyan Dünya
Büyükler Karate Şampiyonası Dubai’de yapıldı. 16-21 Kasım tarihlerinde Hamdan Spor Salonu’nda
düzenlenen şampiyonada 116 ülkeden 1031 sporcu tatamiye çıktı. Şampiyonada Türkiye’yi 16

kategoride 21 sporcu temsil etti.

Şampiyona&#39;da ülkemize ilk madalya erkekler katada Kağıthane Belediyesporlu milli sporcu Ali
Sofuoğlu&#39;ndan geldi. Üçüncülük maçında 26.92 puan alarak İsviçreli Yuki Ujihara&#39;yı geçen Sofuoğlu

bronz madalya kazandı.

Kağıthane Belediyesporlu milli sporcular Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir&#39;den oluşan
Erkek Kata Milli Takımımız da, Dünya Şampiyonası&#39;nda üçüncü olarak bu kategoride tarihindeki ilk

madalyayı elde etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları tebrik ederek; &#39;&#39;2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları&#39;ndan 2 bronz madalya ve beşincilik elde ettik. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası&#39;nda da 2
bronz madalyayı ülkemize kazandırdık. Sporcuhane projemiz kapsamında sporda 20&#39;den fazla branşı
destekliyoruz. Karatede elde ettiğimiz başarılar neticesinde dünyaya Kağıthane&#39;mizin adını duyurduk.

Karatede dünya bizi konuşuyor. Ülkemiz sporu adına çok mutluyuz.&#39;&#39; dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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