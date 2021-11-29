Olimpiyat Oyunları’ndan sonra karatenin en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyan Dünya

Büyükler Karate Şampiyonası Dubai’de yapıldı. 16-21 Kasım tarihlerinde Hamdan Spor Salonu’nda

düzenlenen şampiyonada 116 ülkeden 1031 sporcu tatamiye çıktı. Şampiyonada Türkiye’yi 16

kategoride 21 sporcu temsil etti.

Şampiyona'da ülkemize ilk madalya erkekler katada Kağıthane Belediyesporlu milli sporcu Ali

Sofuoğlu'ndan geldi. Üçüncülük maçında 26.92 puan alarak İsviçreli Yuki Ujihara'yı geçen Sofuoğlu

bronz madalya kazandı.

Kağıthane Belediyesporlu milli sporcular Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan

Erkek Kata Milli Takımımız da, Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bu kategoride tarihindeki ilk

madalyayı elde etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları tebrik ederek; ''2020 Tokyo Olimpiyat

Oyunları'ndan 2 bronz madalya ve beşincilik elde ettik. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası'nda da 2

bronz madalyayı ülkemize kazandırdık. Sporcuhane projemiz kapsamında sporda 20'den fazla branşı

destekliyoruz. Karatede elde ettiğimiz başarılar neticesinde dünyaya Kağıthane'mizin adını duyurduk.

Karatede dünya bizi konuşuyor. Ülkemiz sporu adına çok mutluyuz.'' dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)