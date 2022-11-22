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Kağıthane’ye 7 Bin M2'lik Yeni Bir Park Kazandırılıyor

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçedeki mevcut parklara yenileri yapılmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2022 Salı 11:17
Kağıthane’ye 7 Bin M2'lik Yeni Bir Park Kazandırılıyor
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Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin dönemiyle birlikte ilçedeki 300'ün üzerindeki park komple yenilenirken mevcutlara da her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugüne kadar Merkez Botanik Bahçesi, Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı'nı ve son olarak Hamidiye Halay Sokak Parkı hizmete açıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçeye bir park daha kazandırılmak üzere çalışmalara başlandı. Merkez Mahallesi Ferman Caddesi'nde 7 bin m2'lik alanda sıfırdan park inşa edilecek. Yeni parkta çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor sahaları ve 300 metrelik yürüyüş yolu, dinlenme donatıları yer alacak. Parka yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türünün dikilmesi planlanıyor. Yanı sıra parkta güvenlik kameraları ile güvenli bir ortam sağlanırken ücretsiz internet hizmetiyle vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin park alanını yerinde inceledi. Yapılacak çalışmaların talimatını veren Başkan Öztekin parkın kısa sürede tamamlanacağını söyledi. İlçedeki ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Başkan Öztekin şöyle konuştu: '' Kâğıthane’mizde yarınlara miras kalacak eserler üretme gayretindeyiz. Çocuklarımız özellikle ağaçların gölgesinde büyüsünler istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne neredeyse her saat bir ağaç diktik. Bugüne kadar 40 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Kâğıthane’mizde 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren doğan her yavrumuz için bir ağaç dikiyoruz. Yeni doğan bebek hangi sokakta dünyaya gelmişse, ağacı da o sokağa dikiyoruz. ‘Her doğan bebeğe bir ağaç’ adını verdiğimiz kampanyamız sayesinde yavrularımız, adlarına dikilen ağaçlarla beraber büyüyorlar.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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