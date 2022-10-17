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Kağıthaneli Gençler İçin Yeni Bir Kültürel Mekan İnşa Ediliyor

Sultan II. Abdülhamid döneminde Kağıthane Köyü’nde inşa edilen tarihi karakol, restorasyon çalışmaları sonrası Kitap Kafe olarak hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 11:45
Kağıthaneli Gençler İçin Yeni Bir Kültürel Mekan İnşa Ediliyor
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Kâğıthane’de bir tarihi eser daha restore edilerek geleceğe kazandırılıyor. Sultan II. Abdülhamid döneminde Kâğıthane bölgesinin güvenliğinden sorumlu 66. Yeniçeri Ortasının karakol ve hara olarak kullandığı tarihi KâğıthaneKöyü Karakolu restore ediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Yapı, İstanbul’un İngilizler tarafından işgali sonrası Cumhuriyet Döneminden itibaren jandarma karakolu, 1970’ten sonra da polis karakolu olarak hizmet verdi.

Polis karakolunun geçen yıl başka bir yere taşınmasının ardından yapıda restorasyon çalışmaları başladı. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği restorasyon çalışmaları sonucunda tarihi karakol, Kitap Kafe ve Turizm Ofisi olarak hizmet verecek. Aslına uygun şekilde korunacak yapının restorasyonu tamamen el işçiliği ile yapılıyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin yakında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Tarihi yapı, 200 metrekare alan üzerinde müstakil dikdörtgen şeklinde; yığma almaşık taş duvar sistemiyle inşa edilmiştir. Pencere sövesi, çatı silmesi ve bina köşelerinde akslar biçiminde tuğla kullanılmıştır. Üç sıra tuğlalı kirpi saçak tekniğiyle saçak bandının üstünde yine almaşık duvar sistemli parapet bulunmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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