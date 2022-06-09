Kağıthaneli̇ Gençler Dronelar İle Prati̇k Yaptı

Kağıthane'de 15-25 yaş aralığındaki 200 gence özel olarak İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu açıldı. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği proje ile gençlere insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında eğitimler veriliyor.

Teorik eğitimlerini tamamlayan gençler Hasbahçe'de drone uçurarak ilk pratiklerini yaptılar. Uzman eğitmenlerin gözetiminde yapılan uygulamalı derste öğrenciler dronlarla kalkış, manevra, takip ve iniş hareketlerini başarıyla tamamladı. Teorik ve pratik olarak toplam 32 ders saati süren eğitimlerin sonunda kursiyerler sınavdan başarıyla geçerlerse, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Hasbahçe'deki uygulamalı eğitime katılarak dersi takip etti. Başkan Öztekin proje ile ilgili olarak; '' Gençlerimiz yapay zeka ve otomasyon sistemleri hakkında edindikleri bilgiler ile inanıyorum ki ileride ülkemizin bu alandaki gelişiminde de söz sahibi olacaktır.'' dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)