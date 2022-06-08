Kağıthaneli̇ Bi̇nlerce Genç İki̇lem Konseri̇nde Buluştu

Gençlerin son dönemde en sevdiği gruplar arasında yer bulan İkilem Kağıthane’deydi. Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe’de düzenlenen açık hava konserine katılan binlerce genç, İkilem’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Bu Saatten Sonra, Bir Sebebi Var, Geçemem Senden gibi en sevilen şarkılarını Kağıthaneliler için söyleyen grup unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlerin coşkusuna ortak oldu. Performansları için grup İkilem’e teşekkür eden Başkan Öztekin, yaz süresince açık hava konserlerinin devam edeceğini açıkladı.