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Kağithaneli̇ Afad Gönüllüleri̇ Serti̇fi̇kalarini Aldi

Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile gönüllü vatandaşlara arama kurtarma alanında eğitimler verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 15:25
Kağithaneli̇ Afad Gönüllüleri̇ Serti̇fi̇kalarini Aldi
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Deprem, sel, yangın gibi afet anı ve sonrasında arama kurtarma alanında gönüllü görev alacak
vatandaşlara Kağıthane Belediyesi ve AFAD işbirliği ile teorik ve pratik eğitimler verildi. Teorik
eğitimlerde gönüllüler Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci, Liderlik, Afet Risklerini Anlama ve Azaltma,
Kişisel Stres Yönetimi ve Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan Düğümler konularında online
eğitim aldılar. Pratik eğitimlerde de uygulamalı olarak gönüllülere Arama ve Kurtarma, İlk Yardım,
Yangın, Barınma, Afet Psikolojisi, Afet Etiği, İletişim Becerileri ve Takım Çalışması eğitimi verildi.
Uygulamalı eğitimler AFAD’ın Yeşilköy’deki yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Eğitimlerini tamamlayan 90 gönüllü, yapılan sınavdan başarıyla geçerek sertifikalarını almaya hak
kazandı.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçede bin 300 kişinin AFAD gönüllüsü olduğunu belirterek
olası İstanbul depremi için aldıkları tedbirleri şu şekilde sıraladı: ‘’ İlçemizdeki riskli yapıları
belirleyerek can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına tehlike oluşturan binaların kontrollü şekilde
yıkımlarını gerçekleştirdik. Deprem sonrası hayati öneme sahip toplanma alanlarının sayılarını
arttırdık. Afetlerle etkin bir mücadele yönetimi için Afet Koordinasyon Merkezi’mizi inşa ettik. AFAD
ve Kızılay ile işbirliği yaparak orta ve lise düzeyindeki okullarda; yanı sıra mahallelerimizde
vatandaşlarımıza Temel Afet Bilinci, İşaret Dili ve İlk Yardım eğitimleri düzenledik. Afet anı ve
sonrasında etkin müdahale için ekipman ve araçlarımızı modernize edip ekip sayımızı arttırdık.’’

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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