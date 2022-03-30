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Kağıthane’de Kitap Tadım Günleri Düzenlendi

Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği kitap okuma etkinliğinde; 15 dakika bir kitabı okuyan vatandaşlar, okuduğu kitaba ücretsiz sahip oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 15:40
Kağıthane’de Kitap Tadım Günleri Düzenlendi
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Kağıthane Belediyesi, okuma alışkanlığını arttırmak adına Kütüphaneler Haftasına özel olarak Merkez Mahallesi Meydanı’nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik alanına gelen vatandaşlar stantlara konulan kitaplardan merak ettiğini alıp okudu. Bir kitabı 15 dakika boyunca alanda okuyan vatandaşlara, okuduğu kitaplar hediye edildi. ‘Kitap Tadım Günleri’ adını alan etkinliğe her yaştan vatandaş katıldı. Çocuklar masal kitaplarına, yetişkinlerse tarih ve araştırma kitaplarına ilgi gösterdi. Meydan’da 3 gün süren etkinliği 1.000’e yakın vatandaş ziyaret ederek hem kitap okudular, hem de beğendikleri kitapların sahibi oldular.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabı okuyan Başkan Öztekin, alandaki gençlerle de yakından ilgilendi.

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