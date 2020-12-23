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Kağıthane'de Her Köşe Başına Ağaç

Kağıthane'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:02
Kağıthane'de Her Köşe Başına Ağaç
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Daha yeşil ve yaşanılabilir bir şehir için ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Başkan Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesinde sözünü verdiği 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Kağıthane'ye 2020 yılında 1.531 adet ağaç dikimi yaptı. Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türünde ağaçlardan oluşuyor.

Ağaç dikiminin yanı sıra yıl içinde Kağıthane'de 23.636 çalı bitkisi dikimi ve 23.112 metrekare rulo çim serimi yapıldı. Onlarca parkta ise yenileme çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi Hatay'a nefes olacak. Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı bir grubun üstlendiği Hatay yangınının ardından Kağıthane Belediyesi, bölgeye 10 bin ağaç bağışladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kampanyayı ''Yangınla zarar gören her karış Hatay toprağını yeniden yeşillendirip, toprağa can vereceğiz.'' sözleriyle duyurdu.

Son Güncelleme: 23.12.2020 15:50
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