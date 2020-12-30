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Kağıthane'de 4 Milyon Maske Ve Kolonya Dağıtımı Yapıldı

Kağıthanede belediye ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşa maske ve kolonya dağıtıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:10
Kağıthane'de 4 Milyon Maske Ve Kolonya Dağıtımı Yapıldı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele Kağıthanede de kararlılıkla sürdürülüyor. Kağıthane Belediyesi temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra sosyal destekleriyle de vatandaşın sağlığını korumak adına sahada dört koldan mücadele ediyor. Kağıthane Belediyesi başlattığı kampanya ile internet sitesi üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlara maske ve kolonyayı ücretsiz olarak evlerine kadar teslim ediyor. Koronavirüs salgınının başladığı 2020 Mart ayından itibaren belediye, şehirde vatandaşlara 3,5 milyondan fazla maske ve 350 bin kolonya dağıttı. Vatandaşlar belediyenin internet sitesinde bulunan talep formunu doldurarak maske ve kolonyaya ücretsiz şekilde sahip olabiliyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Virüse karşı dünyada geliştirilen aşılar normal günlerimize bir an önce dönmek için umutlarımızı arttırıyor. Biz de bu süreci hızlandırmak adına tedbiri elden bırakmıyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve kolonya temininin yanı sıra talepte bulunmaları halinde binalarını dezenfekte ediyor, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyoruz. Pandemi sürecinde 54 bin ailemize temel gıda malzemelerinden oluşan erzak paketlerimizden dağıttık. şeklinde konuştu. Kağıthanede küçük yaştaki çocukların maske kullanmasını teşvik etmek amacıyla da, belediye ilçedeki meslek liseleriyle iş birliği yaparak çizgi film karakterli maske üretimine destek veriyor.

Son Güncelleme: 30.12.2020 13:22
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