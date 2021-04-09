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Kağıthane'ye İki Yeni Millet Kıraathanesi Daha Açılıyor

Kağıthane Belediyesi, Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nden sonra iki yeni millet kıraathanesini daha açmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 09:43
Kağıthane'ye İki Yeni Millet Kıraathanesi Daha Açılıyor
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Millet Kıraathanesi Ve Çocuk Kütüphanesi'ne yenileri ekleniyor. Geçen yıl açılan Emniyetevleri Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nden sonra Sultan Selim ve Hamidiye mahallelerine de aynı şekilde Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi açılacak.

Alanda çalışmalar tamamlanmak üzere.

Hamidiye Gençlik Merkezi'nin içinde 500 metrekare alana kurulacak 135 kişi kapasiteli kıraathane, özellikle öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olacak. Sultan Selim Kültür Merkezi'nde inşası devam eden kıraathanede de 530 m2 alan içinde 104 kişilik ana salon, 50 kişilik çocuk kütüphanesi, 50 kişilik kafe ve çalışma salonu ile lobi yer alacak.

Başkan Mevlüt Öztekin, inşa çalışmalarını yerinde incelerken; '' Kıraathanelerimiz binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındıracak. Her yaştan vatandaşın faydalanacağı tesislerde kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramlarımız da olacak.'' dedi.

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