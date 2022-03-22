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Kağıthane'nin özel çocukları Yetenekleriyle herkese hayran bıraktı

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, Kağıthane’nin özel çocukları düzenledikleri gösteriyle yeteneklerini sergiledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 09:40
Kağıthane'nin özel çocukları Yetenekleriyle herkese hayran bıraktı
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Kâğıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören Down sendromlu çocuklar; Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Kağıthane Merkez Mahallesi, Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte özel çocuklar piyano çaldı, zeybek oynadı, semazen gösterisi yaparken daha sonra hep birlikte konser verdi. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Başkan Öztekin özel çocuklarla tek tek ilgilendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, “Tüm down sendromlu vatandaşlarımızın hayata sımsıkı sarılması, hiçbir önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşam sürmesi hepimizin sorumluluğudur. Hizmete açtığımız Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi de bu amaçla kuruldu. Okul eğitimi bitmiş engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, okul sonrasında eve kapanmalarını önlemek, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık üreterek hem topluma hem de engelli ailelerine destek olmak üzere burada faaliyetlerimize başladık. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla yavrularını emanet ettiği merkezimizde engellilerimiz; atölyelerimizde eğlenceli ve öğretici vakit geçirirken aynı zamanda sosyalleşiyorlar. Bu sayede ailelerimiz de gün içinde kendilerine biraz da olsa özel zaman ayırabiliyorlar.'' dedi.

Kağıthane Belediyesi engelliler yararına ayrıca tekerlekli ve akülü sandalye desteği, aşevinden günlük sıcak yemek ikramı, sportif ve sanatsal eğitimler sunuyor. Belediye son 3 yılda 100’e yakın engelli vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayarak istihdama katkı sağladı.

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