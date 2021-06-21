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Kağıthane Fiber Ağlara Örülüyordu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği akıllı şehirleşme projelerinin altyapısı, fiber optik ağlarla örülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 17:15
Kağıthane Fiber Ağlara Örülüyordu
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Kağıthane'de daha hızlı haberleşme ve internet hizmetleri için son 2 yılda 52 kilometre fiber optik kablolama yapıldı. Belediyenin yıl sonu hedefiyse 70 kilometreye ulaşmak.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Geleceğin akıllı şehirlerinin temelinde sağlam bir internet altyapısı yatıyor. Kağıthane Belediyesi bu farkındalıktan hareketle; TÜRKSAT ile işbirliğine giderek, ilçenin tamamını fiberoptik kablolarla donatmayı hedefledi.

Yer altından geçen fiber optik kablolar sayesinde ev ve işyerlerinde hızlı, güvenilir ve kesintisiz internet erişimi sağlanıyor. Haberleşme ve kamu hizmetlerinin kalitesi de aynı şekilde artıyor.

Projedense en çok, teknolojiyi yoğun olarak kullanan gençlerin memnun kaldığı gözlendi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçede teknoloji odaklı birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Öztekin fiberoptik kablolama çalışmalarını yerinde inceleyerek; '' Belediyedijit, Akıllı Şehir Mobilyaları, Akıllı Çağrı Merkezi, Teknolojik Otopark Çözümleri gibi projelerimizin temelini fiber optik ağlarla sağlamlaştırıyoruz. Kamu ve özel sektör hizmetleri daha verimli şekilde gerçekleşiyor. Dahası fiber optik ağlar sayesinde şehir aydınlatmaları, trafik lambaları, sulama sistemleri, güvenlik kamera ve sistemleri tek merkezden daha etkin şekilde yönetilebilecek.'' diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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