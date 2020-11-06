banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İstanbullunun Gündemi Koronavirüs Ve Ekonomik Sorunlar
İstanbullunun Gündemi Koronavirüs Ve Ekonomik...
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita: İki ABD Çarpışıyor Gerileyen ABD’nin Çıkmazı”
Son Dakika
“Mavi ve Kırmızıya Bölünen Harita:...
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Son Dakika
Gelecek Partisi'nin Geleceği Belirlendi
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Son Dakika
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı:...

Kağıthane'de Sonbaharın Rengi Yeşil

Kağıthane Belediyesi ilçede ağaçlandırma çalışmalarına sonbaharda da devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 16:11
Kağıthane'de Sonbaharın Rengi Yeşil
banner171

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçimler öncesinde sözünü verdiği 'Yeşil Alanlar' projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından Kağıthane'ye son bir yılda 2 bin 290 adet ağaç dikimi yapıldı. Sayının sene sonuna kadar 2 bin 500'ün üzerine çıkması hedefleniyor.

Dikilen ağaçlar genellikle; Ihlamur, Hatmi, Tijli Top Alev Ağacı, Yeşil Yapraklı Ligustrum, Alacalı Ligustrum Ağacı, Karaağaç ve Herdem Yeşil Manolya türünde ağaçlardan oluşuyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘’Kağıthanemizde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla sonbaharın rengini sarıdan yeşile çevirdik.’’ diye konuştu.

Yanı sıra Kağıthane’de 1 Nisan 2019 itibariyle doğan her bebek adına bir ağaç dikimi kampanyası da devam ediyor. Aileler yeni doğan çocukları için belediyenin internet sitesinden başvuruda bulunarak, sokağına çocukları adına ağaç diktirebiliyorlar. Kağıthane Belediyesi tarafından ağaçlar çocuklar adına ücretsiz dikiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite Öğrencilerine Müjde
Üniversite Öğrencilerine Müjde
Kağıthane Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Belli Oldu
Kağıthane Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Belli Oldu
Kağıthane'nin İlk Tematik Caddesi Açıldı
Kağıthane'nin İlk Tematik Caddesi Açıldı
Kağıthane'de Billboardlara Reklam Yerine Mama Konuldu
Kağıthane'de Billboardlara Reklam Yerine Mama Konuldu
Kağıhane Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Katkı
Kağıhane Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Katkı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169