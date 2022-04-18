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Kağıthane'de Ramazan Şiirler Ve Söyleşilerle Geçiyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:40
Kağıthane'de Ramazan Şiirler Ve Söyleşilerle Geçiyor
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Kağıthane Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin bu haftaki konukları İlahiyatçı Fatih Çıtlak ve Şair İbrahim Sadri oldu.

Kağıthane Meydanı'nda Ramazan süresince her hafta cuma ve cumartesi yetişkinlere özel etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklerin bu haftaki konukları İlahiyatçı Fatih Çıtlak ve Şair İbrahim Sadri idi.

Cuma etkinliğinin konuğu olan Şair İbrahim Sadri en sevilen şiirleri Kağıthaneliler için seslendirdi. Sohbet havasında geçen etkinlikte İbrahim Sadri birçok memleket şairinin şiirini ve kendi şiirlerini okurken, soğuk havaya rağmen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Cumartesi etkinliğinde ise Kağıthanelilerle buluşan İlahiyatçı Çıtlak; Ramazan'ı iyi değerlendirmek, Kur'an-ı Kerim'in kıymetini bilmek ve iyi Müslüman olmak konularına değindiği bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sohbetinde “İman” konusunu da ele alan Fatih Çıtlak, “İman nedir? Allah’a aşkın adı imandır. Bir adamın imanı var dediğinde şunu demek istersin; bu adam her şeyiyle Allah’ına âşıktır. Allah’ın sevgisini her zaman her şeyden önce getirir. Hâlbuki biz imanı anadan babadan dededen duyduğumuz gibi yapıyoruz. Bu sahayı da birileri dolduruyor. Bizim muhabbetimiz Allah’a aşktır. Bu iman da adamı böyle kullanılmadan eskimiş gibi bir kenarda tutmaz. Başka dünyevi işlerle ilgili fazlasıyla haşır neşir olurken Allah ile alakalı şeylerde seni ilgisiz yapmaz. İman Allah’a aşktır” diye konuştu.

Etkinliklere katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sadri ve Çıtlak'ı Kağıthanelilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklara teşekkür etti. Meydanda haftanın diğer günleri birbirinden eğlenceli çocuk gösterileri olduğunu hatırlatan Başkan Öztekin, tüm İstanbulluları Ramazan'ın manevi iklimini yaşamaya Kağıthane'ye davet etti.


Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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