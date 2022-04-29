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Kağıthane'de Lale Mevsimi Başladı

Kağıthane Belediyesi tarafından kış aylarında ekilen laleler baharın gelmesiyle filizlendi. On binlerce lale, Kağıthane'de renk cümbüşü oluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:27
Kağıthane'de Lale Mevsimi Başladı
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Osmanlı Devleti döneminde Lale Devri'ne ev sahipliği yapan Kağıthane'de gelenek bu yıl da değişmedi. Kağıthane Belediyesi tarafından kış aylarında ekilen laleler baharın gelmesiyle filizlenerek Kağıthane'de renk cümbüşü oluşturdu. Vatandaşlar lalelerle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

Kağıthane Belediyesi bu yıl 300 bin lale ekimi yaptı. Hasbahçe başta olmak üzere park ve mesire yerleri, köprü ve yol güzergahları binbir çeşit renkte laleyle buluştu. Osmanlı Devleti döneminde de laleleriyle meşhur olan Kağıthane, Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde kendine; ''Lale vakti Kağıthane’ye gelenlerin aklı perişan olur'' cümlesiyle yer bulmuştu.

Erguvanlar çiçek açtı

Lalelerle birlikte bir diğer yandan baharın müjdecisi, İstanbul'un simgesi erguvanlar da Kağıthane'de çiçek açtı. Sadabad'da erguvan ağaçları baharın yeşiline mor ve pembeleriyle renk kattı.

25 bin ağaç dikildi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin seçimden önce vatandaşlara Kağıthane’yi daha çok yeşille buluşturacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak; ‘’ Bugüne kadar 25 bin ağaç diktik. Yeni Yeşil Alanlar, Yeşil Enerji Uygulamaları, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, Millet Bahçesi, Botanik Park, Yeşil Koridor gibi çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çok önemli projelerimiz var. Projelerimiz ayrıca Kağıthane’nin havasının, suyunun, sokağının temiz kalmasına yardımcı olacak. Özellikle bu ay tüm İstanbulluları, rengarenk çiçeklerin eşsiz güzelliklerini görmeye Kağıthane’ye davet ediyorum.’’ diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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