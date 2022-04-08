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Kağıthane'de Çocuk Olmak Bir Başkadır

Kağıthane Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çocuklar için düzenlediği eğlenceleri sokaklara taşıdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 16:16
Kağıthane'de Çocuk Olmak Bir Başkadır
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'Kağıthane'de Ramazan Bir Başkadır' sloganıyla Ramazan etkinliklerine başlayan Kağıthane Belediyesi çocukları da unutmadı. Her gün farklı bir mahallede çocuklar için yarışmalar, konserler ve gösteriler düzenleniyor. Çocuklar ayrıca Nasredddin Hoca, Keloğlan, Hacivat-Karagöz tiplemeleriyle de eğlenceli vakit geçiriyor. Etkinlikler sayesinde Kağıthane'de Ramazan çocuklar için de bir başka geçiyor.

Çocuklar için Ramazan etkinlikleri sadece mahallelerle sınırlı değil. Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi Meydanı'nda her akşam iftardan sonra çocuklara özel etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler bayrama kadar devam edecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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