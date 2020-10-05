Kağıthane'de Billboardlara Reklam Yerine Mama Konuldu

Vatandaşlar billboardlardaki mamaları alıp diledikleri sokak hayvanını besledi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “ Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz. Bugün de bir farkındalık projesi oluşturalım dedik. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz bu yüzden can dostlarımızın mamalarını billboardlara astık” dedi.

Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kağıthane Belediyesi ilçedeki billboardlara kedi ve köpek mamaları astı. İlginin yoğun olduğu projede vatandaşlar billboardlardaki mamaları alıp diledikleri sokak hayvanlarını besledi. Üç gün sürecek olan projede toplam 3 bin paket kedi ve köpek maması dağıtılırken Kağıthane’nin 20 farklı noktasındaki billboardlara mama asımı yapıldı.

“Can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz”

"Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz" diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi; “ Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ama biz sadece bugün değil yılın bütün günlerinde can dostlarımız ile birlikteyiz. Bugün de bir farkındalık projesi oluşturalım dedik. Sokaklarda yaşayan can dostlarımızla bu hayatı birlikte paylaşıyoruz bu yüzden can dostlarımızın mamalarını billboardlara astık. Vatandaşlarımıza da ‘can dostlarımızı mutlu etmek ister misiniz?’ Diye bir soru sorduk. Vatandaşlarımız billboardlardan mamaları alıp sokak hayvanlarını besleyebilir. Bizlerin asıl isteği şu ki, sokak hayvanlarına tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması. Bizler hayvan ambulansımızla, veteriner hekimlerimizle, rehabilitasyon merkezimizle ve besleme noktalarımızla can dostlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sokak hayvanları için ayrıca Can Dostları Ofisi adında projemizi önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz”

“Mamaların yanında bir kap da su vermeyi unutmayalım”

Hayvanlara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirten ilçe sakinlerinden Ayşe Turhan, “Çok güzel bir proje, hayvanlara karşı daha duyarlı olmamız lazım. Bende mama alacağım ve mahallemdeki kedi ve köpeklere vereceğim” ifadelerini kullandı. Hüseyin Es ise “Metrodan çıkarken dikkatimi bu billboardlar çekti. Çok güzel bir proje olmuş. Bende alacağım, yolda gördüğüm sokak hayvanlarına vereceğim. Tabi bu mamaların yanında bir kap da su vermeyi de unutmayalım. Evde tavşan ve köpeğim var. Ama köpeğime zaten mama alıyorum. Sokaktaki hayvanlara bu mamayı vermemiz daha iyi olur” diye konuştu.