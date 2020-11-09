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Kağıthane'de 6 Asırlık Gelenek Yaşatılıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun kâğıt merkezi olan ve adını bundan alan Kâğıthane’de, el yapımı kâğıtçılık geleneği geri dönüşüm malzemeleri üzerinden sürdürülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
Kağıthane'de 6 Asırlık Gelenek Yaşatılıyor
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Kâğıthane Belediyesi tarafından kurulan El Yapımı Kâğıt Atölyesi’nde 6 asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Atölyede, atık kumaşların geri dönüştürülmesiyle farklı tür ve renkte kâğıt elde ediliyor.

El yapımı kağıtçılığın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına İstanbul Kağıthane'deki tek kağıt atölyesinde; kağıt ustaları atölyeye ziyarete gelen kişi ve öğrenci gruplarına detaylı bir eğitim veriyor.

Doğal malzemelerden üretiliyor

Atölyenin kağıt yapım ustası Ramazan Sabancılar, “Kağıthane Belediyesi kağıt yapım atölyesinde yediden yetmişe ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kağıtları tamamen doğal malzemelerden üretiyoruz. Atık pamuk, ipek, keten, yumurta kolileri, gazete kağıtları ve mısır dalları gibi birçok atıktan kağıt üretiyoruz. Selüloz olan her şeyden el yapımı kağıt üretebiliyoruz. Sanatçılara, okullara, üniversitelere, projesi olan ve tez çalışması olan öğrencilere ücretsiz hizmet veriyoruz. İlkokul çocuklarımıza genellikle geri dönüşüm dersleri veriyoruz. Çocuklarımıza atıklardan da kağıt üretebileceğini ve geri dönüşüme katkıda bulunarak ağaçları kurtarabileceğini, su tasarrufunda bulunabileceğini anlatıyoruz." dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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