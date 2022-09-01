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Kağıthane' de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kağıthane'de düzenlenen tören ve etkinliklere her yaştan binlerce vatandaş katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 18:38
Kağıthane' de 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı
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30 Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kağıthane'de konser ve etkinlikler düzenlendi. Sevilen şarkıcılar Tuğçe Kandemir ve Ekin Uzunlar birer gün arayla sahne alarak unutulmaz anlar yaşattı.Etkinliklere katılan binlerce genç sanatçıların şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Hasbahçe'de düzenlenen konserlerin her biri yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de konserlere katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. Alanı dolduran gençler tezahüratlarıyla Başkan Öztekin'e teşekkür ettiler.

Kağıthane'deki resmi törenler ise Yeşil Vadi Meydanı'nda yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Meydan'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin, Kurmay Albay Mehmet Barış Katırcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolün çelenk bırakmasıyla başlayan tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de anıta çelenk bıraktı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: '' Milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin en önemli sembollerinden biri olan büyük zaferin kazanılmasında emeği geçen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, halkımızı minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşımız boyunca dünyanın dört bir yanından dualarıyla ve verebildikleri her şeyiyle milletimize destek olan tüm kardeşlerimize de bugün vesilesiyle bir kez daha şükranlarımı sunarım. Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması ve korunması uğrunda mücadele eden şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz; savunma sanayinden sağlığa, dış politikadan enerjiye son 20 yılda büyük bir atılım göstermiştir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürmektedir.

Ülkemiz; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bizler de aynı inançla Kağıthane'mizi yarınlara hazırlıyoruz. Daha güzel bir Kağıthane'yi vatandaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz. ''

Meydan'daki törenlerin ardından Kaymakam Tahir Şahin makamında, ilçe protokolü ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 01.09.2022 18:41
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