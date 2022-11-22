Kağıthane Belediyesi’nden Hasta ve Yakınlarına Sıcacık İkramlar

Mobil ikram büfesi; üç gün Kâğıthane Devlet Hastanesi’nde, üç gün de Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’nde olmak üzere haftanın altı günü 16.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Mobil ikram aracımızla,Kâğıthane Devlet Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi önünde hasta ve yakınlarına ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yardımlarına koşmak ve her an yanlarında olmak bizim önceliğimiz. Soğukların da başlamasıyla gönülleri bir parça ısıtmak için kurulan mobil ikram araçlarından, görüyoruz ki herkes çok memnun kaldı. Vatandaşlarımızın hayır duaları bizim için yeter” dedi.