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Kağıthane Belediyesi’nden Hasta ve Yakınlarına Sıcacık İkramlar

Kâğıthane Belediyesi tarafından; Kâğıthane Devlet Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi önüne konumlandırılan mobil büfe araçları; hastane de bulunan hasta ve yakınlarına sıcak çorba,çay, meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2022 Salı 11:20
Kağıthane Belediyesi’nden Hasta ve Yakınlarına Sıcacık İkramlar
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Mobil ikram büfesi; üç gün Kâğıthane Devlet Hastanesi’nde, üç gün de Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’nde olmak üzere haftanın altı günü 16.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Mobil ikram aracımızla,Kâğıthane Devlet Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi önünde hasta ve yakınlarına ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yardımlarına koşmak ve her an yanlarında olmak bizim önceliğimiz. Soğukların da başlamasıyla gönülleri bir parça ısıtmak için kurulan mobil ikram araçlarından, görüyoruz ki herkes çok memnun kaldı. Vatandaşlarımızın hayır duaları bizim için yeter” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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