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Kağıthane Beledi̇yesi̇, Yaşlıların Moral Ve Moti̇vasyonu İçi̇n Projeler Üreti̇yor

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi sakinleri, İstanbul Tarih ve Kültür Gezisi’nde buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:17
Kağıthane Beledi̇yesi̇, Yaşlıların Moral Ve Moti̇vasyonu İçi̇n Projeler Üreti̇yor
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Kağıthane’de 60 yaş üstü vatandaşlara gündüzleri sosyal faaliyetlerde bulunabilme imkanı sağlayan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’nde düzenli olarak gezi programları yapılıyor. Yaşlılar düzenlenen Tarih ve Kültür Gezisi’nde Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt Cami, Çamlıca Cami, Yeni Cami, Yahya Efendi, Yuşa Tepesi, Yeraltı Cami, Arap Cami, Fatih Cami ve Yerabatan Sarnıcı gibi birçok eseri uzman rehberler eşliğinde yerinde geziyor. Turlar ücretsiz düzenlenirken gezi sırasında Kağıthane Belediyesi tarafından misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili olarak; ‘’Kağıthane’de ikamet eden ve gezilere katılım sağlamak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’ne gelerek veya 444 23 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak başvuruda bulunabilirler. ‘’ dedi.

Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi’nde ayrıca Kuranı Kerim, ahşap boyama, ebru sanatı alanlarında ücretsiz eğitimler de veriliyor. Koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi dönemiyle birlikte sağlanan bu imkanlar sayesinde yaşlılar; moral ve motivasyon olarak kendilerini daha iyi hissediyorlar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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