banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.594,52
ALTIN
1.003,78
DOLAR
18,59
STERLİN
20,59
EURO
18,04
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
Son Dakika
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri Verdi (VİDEOLU)
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi İçin Binlerce Kişiye Etli Pilav İkram Etti (VİDEOLU)
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi...
Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu Bütçede Halkımız Yok dedi…
Son Dakika
Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu...

Kağıthane Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de

Ankara'da milyonlarca genci coşturacak Tam Bana Göre Festivali'nin 2'ncisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Festivale Kâğıthane Belediyesi de El Yapımı Kâğıtçılık ve Uzay Evi standıyla katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 11:11
Kağıthane Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de
banner171

Konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar gençlerin istediği her şey “Tam Bana Göre Festival” de yer alıyor. Festivalde gençler Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebilecek, doyasıya eğlenecek. Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival 9 Ekim'e kadar sürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Kâğıthane Belediyesi de festivale El Yapımı Kâğıtçılık ve Uzay Evi standıyla katıldı. Gençler stantlara gelerek el yapımı kâğıtçılığı işin ustalarından öğrenecek. Uzay Evi'nde ise simülasyonlara katılarak gezegen ve yıldızları tanıyacak. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de festivalin açılış programına katıldı. Başkan Öztekin konuyla ilgili verdiği röportajında; '' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bu konuda en büyük gücümüzü gençlerden alıyoruz. Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 proje sözü vermiştik. Projelerimizin %90'ını hayata geçirdik. Projelerimiz arasında en çok çocuk ve gençlerin okul ve sosyal hayatına destek olacak hizmetler yer alıyor. Tüm gençleri festivale bekliyoruz. Özellikle yeni hobi edinmek isteyen gençler için standımızı kurduk. Gençler Kâğıthane Belediyesi standına gelerek kendilerine özel kâğıtları el işçiliği ile üretmeyi öğrenecekler. Aynı zamanda diğer standımızda uzayı tanıyacaklar'' dedi.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan etkinlikte müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Bu sene de 3 milyon civarında misafirin beklendiği festivalde 152 belediye stantlarla misafirleri karşılayacak. Söyleşi, toplantı ve sohbet etkinlikleri düzenlenecek, kitap fuarı açılacak.

Uygulamalı Eğitim Platosu Ödül Kazandı

Tam Bana Göre Festival'de Türkiye'deki belediyelerin gençlere özel projeleri de yarıştı. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi vatandaşa söz verdiği 53 projesinden biri olan Uygulamalı Eğitim Platosu festivalde ödül kazandı. Ödülü, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin elinden alan Başkan Öztekin, Kâğıthane Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin hayatını kolaylaştırıcı projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Uygulamalı Eğitim Platosu projesi adı altında Deneyim Okulu açan Kâğıthane Belediyesi, burada yaşları 16-23 arası değişen 600 kadar gence birer hafta merak duydukları alanlarda çalışma imkânı sunmuş; projenin sonunda katılımcıları sertifika ve hediyelerle ödüllendirmişti. Gençlerden kimisi temizlik işçisi oldu sokakları süpürdü, kimisi zabıta oldu fiyatları denetledi, kimisi de asfalt döktü. Kâğıthane Belediyesi'nin projesi olan Deneyim Okulu ile gençler birçok farklı alanda iş tecrübesi kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can Dostlar Ofisi Yakında Açılıyor
Can Dostlar Ofisi Yakında Açılıyor
Başkan Öztekin Din Görevlileri İle Buluştu
Başkan Öztekin Din Görevlileri İle Buluştu
Kağıthane Belediyesi'nin Anadoluya'ya Destekleri Sürüyor
Kağıthane Belediyesi'nin Anadoluya'ya Destekleri Sürüyor
Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı
Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169