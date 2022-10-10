Kağıthane Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de

Konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar gençlerin istediği her şey “Tam Bana Göre Festival” de yer alıyor. Festivalde gençler Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebilecek, doyasıya eğlenecek. Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival 9 Ekim'e kadar sürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Kâğıthane Belediyesi de festivale El Yapımı Kâğıtçılık ve Uzay Evi standıyla katıldı. Gençler stantlara gelerek el yapımı kâğıtçılığı işin ustalarından öğrenecek. Uzay Evi'nde ise simülasyonlara katılarak gezegen ve yıldızları tanıyacak. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de festivalin açılış programına katıldı. Başkan Öztekin konuyla ilgili verdiği röportajında; '' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bu konuda en büyük gücümüzü gençlerden alıyoruz. Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 proje sözü vermiştik. Projelerimizin %90'ını hayata geçirdik. Projelerimiz arasında en çok çocuk ve gençlerin okul ve sosyal hayatına destek olacak hizmetler yer alıyor. Tüm gençleri festivale bekliyoruz. Özellikle yeni hobi edinmek isteyen gençler için standımızı kurduk. Gençler Kâğıthane Belediyesi standına gelerek kendilerine özel kâğıtları el işçiliği ile üretmeyi öğrenecekler. Aynı zamanda diğer standımızda uzayı tanıyacaklar'' dedi.

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan etkinlikte müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Bu sene de 3 milyon civarında misafirin beklendiği festivalde 152 belediye stantlarla misafirleri karşılayacak. Söyleşi, toplantı ve sohbet etkinlikleri düzenlenecek, kitap fuarı açılacak.

Uygulamalı Eğitim Platosu Ödül Kazandı

Tam Bana Göre Festival'de Türkiye'deki belediyelerin gençlere özel projeleri de yarıştı. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi vatandaşa söz verdiği 53 projesinden biri olan Uygulamalı Eğitim Platosu festivalde ödül kazandı. Ödülü, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin elinden alan Başkan Öztekin, Kâğıthane Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin hayatını kolaylaştırıcı projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Uygulamalı Eğitim Platosu projesi adı altında Deneyim Okulu açan Kâğıthane Belediyesi, burada yaşları 16-23 arası değişen 600 kadar gence birer hafta merak duydukları alanlarda çalışma imkânı sunmuş; projenin sonunda katılımcıları sertifika ve hediyelerle ödüllendirmişti. Gençlerden kimisi temizlik işçisi oldu sokakları süpürdü, kimisi zabıta oldu fiyatları denetledi, kimisi de asfalt döktü. Kâğıthane Belediyesi'nin projesi olan Deneyim Okulu ile gençler birçok farklı alanda iş tecrübesi kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



