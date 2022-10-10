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Kağıthane Belediyesi'nin Anadoluya'ya Destekleri Sürüyor

Kâğıthane Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ordu Mesudiye halı sahası törenle hizmete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 11:02
Kağıthane Belediyesi'nin Anadoluya'ya Destekleri Sürüyor
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Kâğıthane Belediyesi yerelde işbirliğini güçlendirmek adına Anadolu şehirleriyle ortak projeler üretmeye devam ediyor. Kâğıthane’nin kardeş ilçesi Ordu Mesudiye’ye Kâğıthane Belediyesi tarafından halı saha yapıldı. Suni çim halıdan yapılan 24x45 metre ölçülerinde halı saha; her mevsim kullanılabilmesi için etrafı brandalarla kaplandı ve her saat kullanılabilmesi için de saha aydınlatmaları eklendi. Mesudiye halı sahası yaz-kış, günün her saati kullanıma uygun şekilde hizmet verecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Mesudiye Belediyesi'nin kararıyla tesise Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in adı verilirken halı saha projesine en çok Mesudiyeli gençler sevindi.

Törende konuşan Başkan Öztekin, Kağıthanelilerin selamlarını yöre halkına ileterek; ‘’ Burası çocuk ve gençlerimizin spor yapmasına, çeşitli etkinliklere, özel günlere ev sahipliği yapacak. Kardeş ilçemize yakışan bir tesis oldu.’’ dedi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de yaptığı konuşmada desteklerinden ötürü Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e teşekkür etti.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül’ün ev sahipliğinde; halı sahanın açılışı için düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Kaymakam Oğuzhan Aksoy, spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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