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Kağıthane Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Belli Oldu

Kağıthane Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
12 Ekim 2020 Pazartesi 15:43
Kağıthane Belediyesi'nin 2021 Bütçesi Belli Oldu
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Kağıthane Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 439 milyon 167 bin TL olarak belirlendi. 2021 yılında bütçenin %42’si yatırımlara, %28'i sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara ve geri kalan kısmı da personel giderleri ile ihtiyaçlara ayrıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

''Verimli kaynak kullanımıyla birçok proje ürettik’’

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; performans programı ve bütçenin Mecliste kabul görerek geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; '' Yatırımlarımızı her zaman vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre planlıyoruz. Bütçemiz de bu yatırımlara kaynak oluşturacak. Geçmiş yıl bütçemizi en verimli şekilde değerlendirdik. 'Verimli kaynak kullanımıyla birçok proje ürettik. Sözünü verdiğimiz 53 proje arasından Millet Kıraathanesi, Maharetli Eller Çarşısı, Uzay Evi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Stüdyonuz Bizden, Sporcuhane, Kağıthane Meydanı, Tarihi Eserlerin ihyası, İstihdam Hizmet Noktası, Çocuk Kütüphanesi, Park ve Yeşil Alanlar, Tematik Caddeler, Modern Kapalı Pazar Yerleri ve Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi gibi projelerimizi; verimli kaynak kullanımı sayesinde gerçekleştirdik.’’ dedi.

‘’2 Milyon Hijyen Ürünü ve 40 bin aileye gıda paketi dağıttık’’

Bütçe görüşmelerinde pandemiye de değinen Başkan Öztekin; ‘’ Koronavirüs sürecini Kağıthane Belediyesi olarak ekonomik açıdan dengeli şekilde sürdürüyoruz. İlçemizde son 6 ayda vatandaşlarımıza 2 milyonun üzerinde maske ve 300 bin kolonyayı ücretsiz dağıttık. Aynı şekilde 40 bin ailemize gıda paketi yardımında bulunduk. Yanı sıra tüm ana cadde ve ara sokaklarımızı temizleyip dezenfekte ettik. Beraberinde ev ve iş yerlerinde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik.’’ şeklinde konuştu.

Başkan Öztekin ayrıca bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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