Kağıthane Belediyesi'ne Atanan 22 Zabıta Asaletlerini Aldı

Kâğıthane Belediyesi'nin istihdam ettiği 22 zabıta için yemin töreni düzenlendi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayarak, asaleten devlet memurluğuna atanan aday memurlar, hep bir ağızdan yemin metnini okudu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Törende konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; ''Belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğümüzün; her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yeterliliğini sürekli dinamik tutan bir yapıda olmasını önemli görüyoruz. Çünkü zabıta memurları belediyemizin vitrini, halka açılan kapısı, esnafımızın güveninin teminatı konumunda. Vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesi. Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanları, emniyet görevlileri gibi zabıta personelimiz de en ön saflarda yer aldı. Kâğıthane Belediyesi olarak pandemi ile mücadelede İstanbul’un en başarılı belediyesi gösterildik. Bu başarıda büyük pay sahibi de zabıta personelimizdir.’’ dedi.

Tören çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. Asalet belgesini alan 22 zabıta ile birlikte Kâğıthane Belediyesi'nde görevli zabıta memur sayısı toplam 88 oldu. Kâğıthane Belediyesi Zabıta Müdürü Esmen Sarıkaya törende yaptığı açıklamada; '' Başkanımız her zaman zabıta personelinin yanında oldu. Kendisine desteklerinden ötürü müdürlüğümüz ve zabıta personeli adına teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.