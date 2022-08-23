Kağıthane Belediyesi'nden Koyulhisar'a Büyük Destek

Kâğıthane Belediyesi’nin Anadolu şehirlerine desteği sürüyor. Kâğıthane’nin kardeş ilçesi olan Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin meydan projesi, Kâğıthane Belediyesi tarafından tamamlandı. Törenle hizmete açılan 2350 m2 alana sahip Meydan’ın 1730 m2’sini yürüyüş-dinlenme-donatı alanları oluştururken geri kalan 620 m2’si ağaç ve çiçeklerle süslendi. Çınar, akça ağaç, ıhlamur, süs eriği gibi ağaçlarla birlikte gül, mazı, sarmaşık, biberiye türlerinde bitkiler hem görüntüleriyle, hem hoş kokularıyla meydana doğallık kattı. Sadece yeşilinde değil; zemininde de granit-bazalt-traverten taşlar kullanılarak doğallık korundu. Koyulhisar Meydanı; yeşil alan, pergolalı oturma alanları, ağaç saksılı oturma duvarları ve tören alanı olarak dört bölümden oluşuyor.

Açılış törenine katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin yaptığı konuşmada; ‘’ Bugün Koyulhisar Belediye Başkanımız ile ilçemize kazandırdığımız meydanımızın açılışını yapmaktan, memleketimize yakışan, evladiyelik bir eser katmaktan mutluyuz. Gündüzleri doğallığıyla göz kamaştıran Meydanımız; 25 adet prestij aydınlatmamızla gece de cazibesini artıracak. Yoğun bir çalışma mesaisi neticesinde 2,5 ay gibi kısa bir sürede burayı hizmetinize sunduk. Koyulhisarımıza hayırlı, uğurlu olsun.’’ dedi.

Açılış törenine Başkan Öztekin’in yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, AK Parti milletvekilleri Semiha Ekinci ve Habib Soluk, Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem milletvekili Ahmet Özyürek, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Kaymakam Resul Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.