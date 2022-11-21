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Kağıthane Belediyesi Meydan Açık Otoparkı Hizmete Açıldı

Kâğıthane Belediyesi tarafından; şehirdeki trafik akışını rahatlatmak için Kâğıthane Merkez Mahallesi Meydanı’na yeni bir açık otopark yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 10:28
Kağıthane Belediyesi Meydan Açık Otoparkı Hizmete Açıldı
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Otoparkın yapımıyla park edilen taşıtların trafiğe olumsuz etkilerini en aza indirmek, yol içi parklanmayı kolaylaştırarak trafik sıkışıklığını önlemek, özel otomobil sahiplerini toplu taşıma araçlarına yönlendirmek amaçlandı.  60 araç kapasiteli Meydan Açık Otoparkı çeşitli türdeki ağaçlarla süslenerek adeta bir park görünümünde inşa edildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kağıthane metro istasyonunun tam karşısına konumlandırılan; meydan açık otoparkı açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Otoparkın açılışında konuşan Başkan Öztekin; “İstanbul’un konum olarak tam merkezinde yer alan Kâğıthane’mizden her gün on binlerce araç geçiyor, bu yüzden ulaşımı rahatlatmak en birincil görevlerimiz arasında. Yine ulaşımı rahatlatmak adına ilçemize 2 yeni kapalı otopark ve pazaryeri inşa ediyoruz. Gültepe-Telsizler Katlı Otoparkı ve Pazaryeri ile Hürriyet Katlı Otoparkı ve Pazaryeri projelerimizi de yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu otoparkımız hemen metroların yanında bulunuyor. Sürücüler araçlarını buraya park ederek hemen yanı başında bulunan metrolarla ister Bağcılar’a kadar, isterlerse İstanbul Havalimanı’na kadar gidebilecekler. Yani sürücüleri toplu taşımaya yönlendirerek trafik akışını da rahatlatmış olacağız. Kâğıthane’mize hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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